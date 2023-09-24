Мобилизация: последние новости на сегодня 24 сентября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 24 сентября 2023, в материале «Рамблера».

Военный ВС РФ раскрыл, чем отличаются мобилизованные от профессионалов

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В ходе частичной мобилизации в зоне военных действий на Украине оказались как профессиональные военные, так и те, кто после армии «отвык держать автомат в руках». Последним часто не хватает «заряда», а также терпения и уважения к старшим по званию. Об этом рассказал военный с позывным Тертый, пишет «Подмосковье сегодня».

Он пояснил, что в начале военного конфликта на фронт отправились профессиональные военные и добровольцы, а при частичной мобилизации — люди, которые успели позабыть, как держать оружие в руках. Поведение последних значительно отличается от поведения профессиональных солдат, указал военный.

«Некоторым не хватает «заряда» что ли, они не понимают, что раз уж оказались на фронте, надо двигаться, надо учиться. И самой страшной ошибкой я считаю пассивность», — рассказал собеседник издания, отметив, что такие военные часто не слушают более опытных товарищей и живут по принципу «и так сойдет».

Депутаты Госдумы обсудят оказание медицинской и социальной помощи участникам СВО

Совещание по теме оказания помощи солдатам, участвовавшим в проведении специальной военной операции на территории Украины, обсудят депутат Государственной Думы в ходе специального совещания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление председателя палаты парламента Вячеслава Володина.

Он подчеркнул, что перед депутатами стоит цель сделать все, чтобы солдаты и офицеры были обеспечены всем необходимым, а «бюрократия и несогласованность на межведомственном уровне» не создавали лишних проблем.

В зоне СВО наградили бойцов бригады ансамбля песни и пляски ЦВО

Видео награждения бойцов коллектива фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа в зоне боевых действий на Украине опубликовало Министерство обороны РФ. Об этом пишет RT.

Как говорится в сообщении, солдатам раздали государственные и ведомственные награды, в том числе медали Суворова и Жукова, «За воинскую доблесть» II степени и «Участнику специальной военной операции».