Спецоперация на Украине 24 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 24 сентября 2023 года.

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Украинские войска обстреляли Ясиноватую кассетными снарядами

Вооруженные силы Украины в ночь на воскресенье выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Войска Украины также обстреляли Куйбышевский и Киевский районы в 00.05 и в 01.00 соответственно, выпустив по ним в общей сложности четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Информации о жертвах и разрушениях не приводится.

ВСУ обстреляли ДНР с применением ракет HARM

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки выпустили по жилым районам ДНР 85 боеприпасов, включая ракеты HARM. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, противник совершил 20 обстрелов из AGM-88 HARM, артиллерии 155 мм на донецком направлении, на горловском — восемь обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 мм, на ясиноватом — два обстрела из артиллерии 155 мм. В общей сложности украинская сторона применила 85 единиц различных боеприпасов.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что две женщины в Кировском районе Донецка в ходе обстрела получили ранения.

В США заявили о больших потерях ВСУ военной техники в районе Работино

Украинские войска лишились большого количества военной техники в ходе боевых действий в районе населенных пунктов Вербовое и Работино на Запорожском направлении. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на рассказ командира штурмового подразделения Вооруженных сил Украины, передает «Газета.ру».

«Там было потеряно много техники», — заявил солдат.