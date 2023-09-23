Спецназ «Осман» поразил американский броневик в зоне СВО

Бойцы армейского спецназа «Осман» ВС России поразили американскую бронемашину MRAP International MaxxPro в районе села Вербовое на запорожском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

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На снятых военными с беспилотника кадрах запечатлена американская MaxxPro, передвигающаяся по полевой дороге, в нескольких сотнях метров от нее стоит ранее подбитая БМП ВСУ. При подъезде к лесополосе в левый борт бронемашины США попадает ракета из переносного противотанкового комплекса, раздается мощный взрыв, части машины разлетаются в воздухе, поднимается дым, после чего MaxxPro начинает гореть.