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ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку Запорожской области

Украинские военные нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области, сообщают оперативные службы региона.

ВСУ нанесли мощный ракетный удар по Токмаку Запорожской области
© РИА Новости

«В 13:35 мск боевики преступного киевского режима нанесли мощный ракетный удар по городу Токмаку», — приводит ТАСС заявление.

Подробности не сообщаются.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку Вооружённых сил Украины на город Токмак в Запорожской области.