ВСУ нанесли мощный ракетный удар по Токмаку Запорожской области

ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку Запорожской области
Украинские военные нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области, сообщают оперативные службы региона.
«В 13:35 мск боевики преступного киевского режима нанесли мощный ракетный удар по городу Токмаку», — приводит ТАСС заявление.
Подробности не сообщаются.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку Вооружённых сил Украины на город Токмак в Запорожской области.