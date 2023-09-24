ВСУ нанесли мощный ракетный удар по Токмаку Запорожской области

Украинские военные нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области, сообщают оперативные службы региона.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку Вооружённых сил Украины на город Токмак в Запорожской области.