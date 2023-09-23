Самолет ВВС США заметили близ Крыма на фоне попытки ракетного удара ВСУ
Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия Lockheed EP-3E Aries II ВВС США (позывной QW89) был замечен 23 сентября у берегов Румынии. Трек полета борта доступен на сервисе Flightradar.
По данным сервиса, самолет вылетел из греческого аэропорта двойного назначения Ханья и около 10:30 по московскому времени достиг берегов Румынии.
В течение следующих пяти часов борт курсировал в районе прибрежной зоны. Время от времени он приближался к Крыму на расстояние около 300 км.
После выполнения поставленных задач Lockheed покинул зону сбора данных и в нее влетел Boeing P-8A Poseidon, патрульный разведывательный самолет США. Он прибыл с с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла, расположенной на итальянском острове Сицилия.
Напомним, что 22 и 23 сентября ВСУ нанесли ракетные удары по Севастополю. В момент атак и после них разведывательные самолеты альянса кружили на некотором удалении от города.