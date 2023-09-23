Самолет ВВС США заметили близ Крыма на фоне попытки ракетного удара ВСУ

Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия Lockheed EP-3E Aries II ВВС США (позывной QW89) был замечен 23 сентября у берегов Румынии. Трек полета борта доступен на сервисе Flightradar.

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По данным сервиса, самолет вылетел из греческого аэропорта двойного назначения Ханья и около 10:30 по московскому времени достиг берегов Румынии.

В течение следующих пяти часов борт курсировал в районе прибрежной зоны. Время от времени он приближался к Крыму на расстояние около 300 км.

После выполнения поставленных задач Lockheed покинул зону сбора данных и в нее влетел Boeing P-8A Poseidon, патрульный разведывательный самолет США. Он прибыл с с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла, расположенной на итальянском острове Сицилия.