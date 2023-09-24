Буданов: ВСУ продолжат наносить удары по Крымскому мосту

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат наносить удары по Крымскому мосту, и российское руководство не сможет ничего с этим сделать. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны страны Кирилл Буданов, сообщило издание Klymenko Time.

© Defence Intelligence of Ukraine

По словам представителя ВСУ, Киев регулярно организовывает атаки на переправу. При этом он дал понять, что вопрос о дальнейшем нанесении ударов по Крымскому мосту не стоит.

"Мы доведем это дело до конца. Это лишь вопрос времени", — сказал Буданов.

Он добавил, что в подобной ситуации российскому президенту Владимиру Путину останется только "расстроиться". Глава Кремля не сможет никак помешать реализации планов украинских властей, уверен глава разведывательного управления.