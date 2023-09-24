$96.04-0.03102.25-0.11

На Украине заявили о намерении «довести до конца» атаки на Крымский мост

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат наносить удары по Крымскому мосту, и российское руководство не сможет ничего с этим сделать. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны страны Кирилл Буданов, сообщило издание Klymenko Time.

Буданов: ВСУ продолжат наносить удары по Крымскому мосту
© Defence Intelligence of Ukraine

По словам представителя ВСУ, Киев регулярно организовывает атаки на переправу. При этом он дал понять, что вопрос о дальнейшем нанесении ударов по Крымскому мосту не стоит.

"Мы доведем это дело до конца. Это лишь вопрос времени", — сказал Буданов.

Он добавил, что в подобной ситуации российскому президенту Владимиру Путину останется только "расстроиться". Глава Кремля не сможет никак помешать реализации планов украинских властей, уверен глава разведывательного управления.

Буданов рассказал, сколько «продержится» экономика РФ в условиях СВО

В сентябре российский полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что РФ должна ответить на украинские атаки на Крым соразмерным образом. В частности, военный эксперт предложил поразить портовые города Одессу и Измаил. Также он посчитал необходимым нанести удары по элементам критической инфраструктуры Украины и железнодорожным станциям.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости