Администрация Джо Байдена не стала делать публичных заявлений, чтобы «не предупреждать российские силы», которые могут отодвинуть линии снабжения дальше от фронта.

Как указывает издание, решение Вашингтона отправить Киеву ATACMS было принято ещё до встречи Джо Байдена с Владимиром Зеленским, состоявшейся на прошлой неделе. Источники Financial Times уточнили, что США отправят оснащённые кассетными боеприпасами ATACMS на Украину «в ближайшей перспективе».