Самолет ВВС США заметили близ Крыма на фоне попытки ракетного удара ВСУ

Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия вновь заметили у берегов Румынии на фоне попытки ракетного удара Вооруженных сил Украины по Крыму. Об этом в субботу, 23 сентября, «Ленте.ру» стало известно из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

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Согласно его информации, Lockheed EP-3E Aries II ВВС США с позывным QW89 вылетел из аэропорта двойного назначения Ханья в Греции и около 10:30 по московскому времени достиг берегов Румынии. В течение следующих пяти часов борт курсировал в районе прибрежной зоны, в том числе граничащей с Украиной, и выдвигался в сторону моря, приближаясь к российскому полуострову на расстояние примерно 300 километров.

Ранее в Севастополе была объявлена ракетная опасность — системы противовоздушной обороны города во время атаки сбили ракету, ее обломки упали у причала в районе Сухарной балки.

После того как Lockheed EP-3E Aries II покинул зону сбора данных, в нее влетел другой военный самолет США, патрульный разведывательный Boeing P-8A Poseidon — судно со скрытым позывным прибыло с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия.