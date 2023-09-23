Степанакерт под огневым контролем Азербайджана, в городе идет разоружение

В Степанакерте (Ханкенди — азербайджанское название) идет разоружение сил Карабаха. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 23 сентября.

Обстановка в окрестностях города спокойная, господствующие высоты вокруг Ханкенди занимают солдаты азербайджанской армии.

По словам представителей азербайджанских войск, карабахские армяне уже начали процесс передачи вооружений и военной техники, пишет агентство.

Во вторник, 19 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил начать контртеррористическую операцию в Карабахском регионе.

Благодаря содействию российских миротворцев, ее удалось завершить меньше, чем за день: уже в среду, 20 сентября, Минобороны Азербайджана заявило о достижении договоренности приостановить операцию в Карабахе. Окончание военных действий было выполнено на следующих условиях: полный вывод и разоружение армянских формирований, сдача вооружения и тяжелой техники Армении.