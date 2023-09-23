F-35A впервые взлетел с шоссе

Истребитель пятого поколения F-35A Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Норвегии впервые взлетел с шоссе. Об этом сообщает The Drive.

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Самолет поднялся в воздух в рамках учений Baana 23, проходящих в Финляндии. Для этого использовался участок региональной трассы 551, расположенный между городами Карттула и Терво на юге страны.

По данным издания, отработка подобной возможности необходима для случая, когда в результате боевых действий противник уничтожит обычные взлетно-посадочные полосы, а также усложнит планирование военных операций.

«Это демонстрирует нашу способность реализовать концепцию рассредоточения. Истребители уязвимы на земле, поэтому, имея возможность использовать небольшие аэродромы, а теперь и автомагистрали, [мы можем] повысить нашу выживаемость в войне», — заявил командующий Королевскими ВВС Норвегии генерал-майор Рольф Фолланд.