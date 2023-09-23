Эксперт: вьетнамские военные не смогут быстро освоить оружие из США

Военные Вьетнама не смогут быстро освоить американское оружие из-за исторических связей с Россией. Так считает доцент Дипломатической академии МИД РФ Петр Цветов, сообщает телеканал «Звезда».

Цветов напомнил, что вьетнамцы долгое время получали военное образование в СССР и России. До последнего времени они пользовались нашим оружием и техникой.

«Поэтому им переучиться нужно тоже время, поэтому это не будет быстрым», - сказал Цветов.

По его словам, как и другие азиатские страны, Вьетнам стремится диверсифицировать источники получения военной техники и вооружения. Американские поставки устраивают вьетнамцев, поэтому сделка вполне вероятна, и в этом «нет ничего удивительного».

Цветов считает, что сегодня США и Вьетнам перевернули страницу ужасной войны. Сейчас американцы говорят о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве».