Силы НАТО отработали на учениях сценарий применения 5-й статьи
В сентябре 2023 года в прибрежных районах Латвии и Эстонии прошли крупномасштабные маневры стран НАТО. В их ходе отрабатывался сценарий задействования 5-й статьи Устава альянса, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу организации.
Напомним, что 5-я статья оговаривает процедуру включения НАТО в конфликт. В ней подчеркивается, что нападение на одну из стран блока считается нападением на весь альянс.
«Впервые в истории учений также был включен сценарий, который перерос в ситуацию, предусмотренную статьей 5», - уточнили в пресс-службе.
Военно-морские учения Northern Coasts регулярно проводятся на Балтике с 2007 года. В этом году маневры проходили с 9 по 23 сентября.
В них участвовали 3200 военнослужащих, 30 кораблей, 15 самолетов из США, ФРГ, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Дании, Финляндии, Франции, Италии, Нидерландов, Бельгии, Канады и Швеции.