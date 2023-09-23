Силы НАТО отработали на учениях сценарий применения 5-й статьи

В сентябре 2023 года в прибрежных районах Латвии и Эстонии прошли крупномасштабные маневры стран НАТО. В их ходе отрабатывался сценарий задействования 5-й статьи Устава альянса, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу организации.

Напомним, что 5-я статья оговаривает процедуру включения НАТО в конфликт. В ней подчеркивается, что нападение на одну из стран блока считается нападением на весь альянс.

«Впервые в истории учений также был включен сценарий, который перерос в ситуацию, предусмотренную статьей 5», - уточнили в пресс-службе.

Военно-морские учения Northern Coasts регулярно проводятся на Балтике с 2007 года. В этом году маневры проходили с 9 по 23 сентября.