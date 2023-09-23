Европа не сможет обеспечить миллион снарядов для Украины

Участники оружейного рынка выражают сомнения в том, что Европа сможет выполнить обещания по поставках боеприпасов Украине, пишет обозреватель Лара Джейс в статье для The New York Times.

Эксперт напомнила, что европейские государства пообещали Киеву поставить миллион 155-миллиметровых снарядов в течение года.

По ее словам, Европа действительно направила ВСУ большое количество снарядов. Вместе с тем, заметила она, у участников рынка постепенно растут сомнения в реализации этой инициативы в полном объеме.

Производители оружия, эксперты, а также правительственные чиновники заявляют, что за 30 мира оружейная промышленность Европы практически атрофировалась и в ближайшее время нарастить ее мощности не удастся.

Европейским странам не хватает ресурсов, кроме того, в цепочках поставок есть большое количество узких мест, пояснила Джейс.

Мортен Брандцаег, исполнительный директор норвежской компании-производителя боеприпасов Nammo, подчеркнул, что даже не представляет, где Европа сможет взять такое количество боеприпасов. Он добавил, что отрасль банально не сможет их произвести.