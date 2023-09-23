Европа не сможет обеспечить миллион снарядов для Украины
Участники оружейного рынка выражают сомнения в том, что Европа сможет выполнить обещания по поставках боеприпасов Украине, пишет обозреватель Лара Джейс в статье для The New York Times.
Эксперт напомнила, что европейские государства пообещали Киеву поставить миллион 155-миллиметровых снарядов в течение года.
По ее словам, Европа действительно направила ВСУ большое количество снарядов. Вместе с тем, заметила она, у участников рынка постепенно растут сомнения в реализации этой инициативы в полном объеме.
Производители оружия, эксперты, а также правительственные чиновники заявляют, что за 30 мира оружейная промышленность Европы практически атрофировалась и в ближайшее время нарастить ее мощности не удастся.
Европейским странам не хватает ресурсов, кроме того, в цепочках поставок есть большое количество узких мест, пояснила Джейс.
Мортен Брандцаег, исполнительный директор норвежской компании-производителя боеприпасов Nammo, подчеркнул, что даже не представляет, где Европа сможет взять такое количество боеприпасов. Он добавил, что отрасль банально не сможет их произвести.
Автор статьи заметила, что Евросоюз мог бы закупить снаряды у Великобритании, США и Южной Кореи, но это будет противоречить сути программы, направленной на увеличение мощностей европейских промышленных площадок.