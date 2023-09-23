Германия вслед за США направит Украине дальнобойные ракеты

СМИ: ФРГ вслед за США направит Киеву дальнобойные ракеты
Поставки со стороны США тактических ракет ATACMS украинским военным могут склонить Берлин к поставке дальнобойных ракет Taurus. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
Эксперты газеты напомнили, что власти ФРГ постоянно заявляют о следовании в фарватере США в вопросе о военных поставках Украине.
По их данным, важность поставок возросла после того, как Лондон и Париж существенно сократили объемы пакетов военной помощи.
Соединенные Штаты намереваются отправить ВСУ небольшое количество ракет. В дальнейшем их поставки могут увеличиться, отметили аналитики.
По их мнению, вслед за США ракеты может направить и Германия.
Напомним, что в Западной Европе и Соединенных Штатах второй год идут дискуссии о допустимости поставок украинским военным мощных вооружений.
Эксперты предупреждают о рисках направления на Украину тактических вооружений, а также заявляют о том, что часть поставленного оружия уже распространилась по всей планете, в частности, была обнаружена в латиноамериканских и африканских странах.
Предупреждения аналитиков, предварительно, не оказывают особого влияния на действия руководства западных стран: номенклатура и мощность поставляемого оружия постоянно увеличивается.