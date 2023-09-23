Германия вслед за США направит Украине дальнобойные ракеты

Поставки со стороны США тактических ракет ATACMS украинским военным могут склонить Берлин к поставке дальнобойных ракет Taurus. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Эксперты газеты напомнили, что власти ФРГ постоянно заявляют о следовании в фарватере США в вопросе о военных поставках Украине.

По их данным, важность поставок возросла после того, как Лондон и Париж существенно сократили объемы пакетов военной помощи.

Соединенные Штаты намереваются отправить ВСУ небольшое количество ракет. В дальнейшем их поставки могут увеличиться, отметили аналитики.

По их мнению, вслед за США ракеты может направить и Германия.

Напомним, что в Западной Европе и Соединенных Штатах второй год идут дискуссии о допустимости поставок украинским военным мощных вооружений.

Эксперты предупреждают о рисках направления на Украину тактических вооружений, а также заявляют о том, что часть поставленного оружия уже распространилась по всей планете, в частности, была обнаружена в латиноамериканских и африканских странах.