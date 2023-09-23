Минобороны РФ сообщило об уничтожении 257 украинских БПЛА за неделю

Российские зенитчики, а также специалисты по радиоэлектронной борьбе за неделю (с 17 по 23 сентября) уничтожили и подавили 257 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что истребители ВКС России и силы ПВО за неделю уничтожили Су-24м, Миг-29 и два Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Нововладимировка Николаевской области, Новорозовка и Новопокровка Запорожской области.

Кроме того, заметили в Минобороны, российскими ударными дронами был поражен украинский истребитель Миг-29 на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области

Расчеты комплексов уничтожили, подавили, перехватили за семь дней 46 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, девять крылатых ракет «Storm Shadow», две авиабомбы «JDAM» и три противорадиолокационные ракеты HARM, констатировали в пресс-службе.