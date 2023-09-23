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Белый дом ведет переговоры с Вьетнамом о крупнейшей в истории поставке вооружений

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Вьетнамом о крупнейшей в истории поставке вооружений. В нее могут войти американские истребители F-16, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

США ведут переговоры с Вьетнамом о крупнейшей в истории поставке вооружений
© globallookpress.com

Сделка может состояться в течение года, ее точные условия еще не проработаны. Однако эта тема была одной из ключевых на переговорах между США и Вьетнамом в Ханое, Нью-Йорке и Вашингтоне за последний месяц.

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По словам одного из американских чиновников, современное оборудование производства США позволит Вьетнаму лучше защищать морскую акваторию в Южно-Китайском море. Вашингтон также готов оказать финансовую помощь для производства вооружений на территории Вьетнама.

Представители Белого дома и МИД Вьетнама от комментариев отказались.

После отмены эмбарго на поставки оружия в 2016 году экспорт США во Вьетнам ограничивался кораблями береговой охраны и учебными самолетами. Ежегодно страна тратит на импорт вооружений порядка 2 миллиардов долларов.