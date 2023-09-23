"ВСУ провалили наступление под Урожайным, вопреки множеству попыток и испытанных тактик успеха не получили. Несколько недель накрывали огнем артиллерии, пытались зайти на наши позиции, поливали из всего, чего только можно было. Все оказалось безуспешно. В конечном итоге большая часть наступающей группировки противника была уничтожена, остатки поспешно бежали", - сказал он.