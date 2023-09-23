В Севастополе объявили отбой ракетной опасности

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в своем Telegram-канале отбой ракетной опасности в городе. До этого он предупредил горожан о вероятности повторного удара и призвал оставаться в укрытиях.

© News.ru

Отбой ракетной опасности! — написал губернатор.

Ранее Развожаев сообщил о срабатывании в Севастополе системы ПВО. По его словам, обломки сбитой ракеты упали в районе причала в Сухарной балке. Губернатор добавил, что в результате атаки никто не пострадал и призвал горожан сохранять спокойствие.

По данным Telegram-канала «Иди и смотри», что над городом была сбита ракета комплекса «Нептун» и «Гарпун», ее запуск осуществлялся с территории Одесской области. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Telegram-канал Readovka опубликовал фото, на котором виден поднимающий дым в районе падения обломков ракеты. Местные жители сообщили, что экстренные службы уже ликвидировали возгорание.