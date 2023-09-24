Авиация РФ нанесла масштабный удар по ВСУ на донецком направлении

Авиация группировки войск "Юг" нанесла удар по 23 районам противника на донецком направлении, уничтожены зенитно-ракетный комплекс Stormer, три склада боеприпасов и пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили .

"Авиацией группировки нанесено поражение живой силе и военной технике в 23 районах. В ходе боевых действий противник утратил гаубицу М777 американского производства, зенитно-ракетный комплекс Stormer производства Великобритании, два пикапа, а также три склада боеприпасов, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и наблюдательный пункт", - сказал Минесашвили.

Кроме того, по информации Минесашвили, на донецком направлении подразделения южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки украинских штурмовых групп в Марьинке и Авдеевке.