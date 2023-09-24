Экипажи российских вертолетов Ка-52 и Ми-28 пресекли переброску сил ВСУ

Экипажи вертолетов армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) пресекают безуспешные попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать позиции российской группировки войск на запорожском направлении. Об этом пишут Минобороны РФ.

Как рассказал командир экипажа, потомственный авиатор с позывным Спартак, разведка выявила скопление и переброску дополнительных сил противника в одну из лесополос численностью до 30 человек. Российские военные поражают легкую бронированную технику — пикапы, БТР, БМП.

«Результаты скоро будут заметны, потому что резервы противника не бесконечны, ресурсы истощаются», — заверил он.

В ходе боевых вылетов экипажи вертолетов выполняют пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и боевой бронированной технике подразделений ВСУ. Летчики совершают подлет на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, что позволяет оставаться незамеченными для средств противовоздушной обороны (ПВО) противника. После залпа выполняется резкое снижение высоты и смена курса.

Ранее тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» нанесли поражение по скоплениям украинских войск в Красногоровке, Клещеевке, Мало-Ильиновке на донецком направлении. Нанесение удара Российской армией ТОС «Солнцепек» по украинским военным, которые попытались высадиться на островах на Днепре, попало на видео.