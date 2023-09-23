Роспотребнадзор озвучил цель подрыва Украиной Каховской ГЭС

Вооруженные силы Украины осуществили подрыв Каховской гидроэлектростанции с целью сформировать угрозу биологической опасности. Однако благодаря работе специалистов любые осложнения эпидемиологического характера удалось избежать. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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По ее словам, в регионе продолжается работа сотрудников, которые мониторят обстановку на территории. В помощь им действует мобильная лаборатория специальной противоэпидемической базы. Кроме того, эксперты регулярно исследуют пробы воды из скважин и колодцев, морской, питьевой, в Северо-Крымском канале. Патогенные микроорганизмы в образцах не выявлены. В регион наладили поставку вакцин и других препаратов, а на его территории провели ряд дезинфекционных мероприятия. Избежать осложнений эпидемиологического характера, сказала Попова, помогли обеспечение водой и питанием, пунктами временного размещения людей.

— Произошедшее на Каховской ГЭС было направлено на формирование угрозы биологической безопасности. Наши сотрудники продолжают контроль за обстановкой на данной территории, — заключила Попова, слова которой приводит РИА Новости.

6 июня разрушилась Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области. Террористический акт киевского режима привел к уничтожению задвижек ГЭС. Позже появилась информация, что из-за инцидента придется эвакуировать жителей некоторых населенных пунктов.

Число погибших среди мирного населения при подрыве Каховской ГЭС достигло 57 человек. Согласно последней информации, затопленными остаются почти 1,5 тысячи жилых домов. На данный момент вода ушла из 21,5 тысячи домов.