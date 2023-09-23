Мобилизация: последние новости на сегодня 23 сентября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 23 сентября 2023, в материале «Рамблера».

В Смоленской области введут дисконтную карту для участников СВО и их семей

В Смоленской области с 1 октября появится социальная дисконтная карта «Zа Добро», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы региона Василия Анохина.

Она предназначена для участников специальной военной операции и членов их семей. С ее помощью можно получать скидки на обучение, медицинские, парикмахерские и другие услуги, товары для дома, продукты питания от партнеров проекта. Уже более 60 компаний в области подтвердили свою готовность принять в нем участие.

Как отметил губернатор, помощь и поддержка участников СВО и членов их семей находится в приоритете у правительства региона. Карту можно получить в отделе соцзащиты населения по месту регистрации.

Из Костромской области в зону СВО отправилась очередная партия грузов для военнослужащих

Костромская область отправила очередную партию груза для бойцов, который принимают участие в специальной военной операции, сообщает runews24.ru.

Регион работает с подразделениями, где служат костромичи. Глава области Сергей Ситников бывает в зоне спецоперации. Солдатам передадут шины для автомобилей, запчасти и ремонтные комплексы, высокотехнологичное оборудование, металлодетекторы и дроны.

Беспилотники-камикадзе позволяют беречь личный состав. Вместе с грузом бойцы получат посылки из дома.

Волгоградцам-участникам СВО и их семьям предлагаются десятки мер поддержки

Россиянам, заключившим контракт с Министерством обороны РФ, гарантируют ежемесячные выплаты от 200 тысяч рублей и целый ряд льгот, сообщает «Волгоградская правда».

В регионе открыты десятки пунктов приема на военную службу по контракту. Заключить его могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет. На военную службу могут рассчитывать и женщины, однако их возраст не должен превышать 45 лет. Предпочтение отдают медикам и связистам.