Украинская армия несет большие потери, продолжая попытки взять населенный пункт Клещеевка под Артемовском. Об этом ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

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Он обратил внимание на неоднократные заявления Владимира Зеленского о том, что Клещеевка перешла под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ). Алаудинов объяснил, что украинские военные сумели овладеть лишь некоторыми высотами и зацепиться за часть Клещеевки. Помимо этого, часть высот контролируется российскими войсками, а также имеется серая зона, в которой ни одна из сторон не может закрепиться.

Ранее положение Клещеевки и Андреевки на фронте обрисовал врио главы ДНР Денис Пушилин. Также он назвал заявления о взятии ВСУ Андреевки под Артемовском очередным вбросом. «На данный момент ситуация следующая: в районе Клещеевки и Андреевки продолжаются ожесточенные бои», — сказал он.