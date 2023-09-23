Кандидат в президенты Рамасвами раскритиковал визит Зеленского в США

"У Зеленского одна цель - получить больше денег от США. Вот почему он здесь. Давайте будем в этом честны", - цитирует РИА Новости политика.

По его словам, Зеленский назвал поддержку Украины инвестицией. Однако, подчеркнул Рамасвами, ему трудно согласиться с таким определением, когда власти Украины противятся контролю и прозрачности в отношении того, на что тратятся деньги американцев.

Рамасвами полагает, что для США настало время очнуться и задать себе вопросы: как не оказаться в состоянии конфликта с ядерной державой и избежать третьей мировой войны. Кроме того, Вашингтон должен озадачиться тем, как обеспечить "мир на справедливых условиях" и "продвинуть интересы США", отметил бизнесмен.