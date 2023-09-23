Спецоперация на Украине 23 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 23 сентября 2023 года.

ВСУ уничтожили всю коммунальную технику в Ясиноватой кассетными снарядами

После обстрелов со стороны украинской армии в Ясиноватой уничтожена вся коммунальная техника предприятия, сообщает телеканал «Звезда».

Киев использовал кассетные снаряды, полученные от стран, входящих в Североатлантический альянс. Обстрел продолжался около полутора часов. Травмы получил один рабочий. Повреждено как минимум 20 единиц техники, у большей части машин осколками пробило двигатель.

Разрушено также здание коммунального предприятия. Вышедшую из строя коммунальную технику городу в ДНР передала шефствующая над ним администрация Челябинской области.

Офицер ВСУ передал российским военным данные наводчиков

Сдавшийся в плен офицер украинской армии передал военным России данные о корректировщиках, наводящих удары по Донецкой ДНР, сообщает «Лента.ру».

Эту информацию он хранил в своем смартфоне. Как заявил пленник, корректируются удары, где находится скопление живой силы, техники, нахождения командных пунктов российских Вооруженных сил в населенных пунктах Мариуполь, Волноваха, Старомайорское, Красная Поляна.

Боец противника также передал информацию о личностях и телефоны начальства 10-го армейского корпуса ВСУ на южном направлении.

ВС РФ уничтожили оборонительные рубежи ВСУ на марьинском направлении

Российские военные при помощи реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» уничтожили место дислокации и оборонительные рубежи противника на марьинском направлении, сообщает ТАСС.

Благодаря разведке были выявлены перемещения личного состава подразделений армии Украины. Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего подразделения РСЗО нанесли удар.