Бывшему главе британского правительства Борису Джонсону необходимо переобучиться в русской школе, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя совета отделения Российского исторического общества в Запорожской области Владимира Рогова.

Это необходимо после оценок политика Второй мировой войны, так как он стал «жертвой неполноценной британской системы образования, где курс истории подается шиворот-навыворот, лишь бы только одурачить подрастающие поколение в псевдовеличии Британии». Рогов заявил, что экс-премьер внешне напоминает второгодника. Он предложил ему пойти в русскую школу в Запорожской области.

Председатель совета указал, что даже в мировой историографии говорится, что вклад Советского Союза в победу над гитлеровской Германией во Второй мировой войне составлял не менее 75% от общих усилий союзных войск, сражающихся против третьего рейха, в то время, как «все остальные участники антигитлеровской коалиции суммарно сделали вклад в три раза меньше, чем Советский Союз».

По словам Рогова, советская армия смогла не только остановить фашистские войска в битве под Москвой, но и нанести им основные поражения, среди которых Сталинградская и Курская битвы, форсирование Днепра, операция «Багратион», Висло-Одерская операция и битва за Берлин, в то время как западные союзники в самые сложные годы войны занимали выжидательную позицию.

«Человек, знающий историю, прекрасно понимает, что слова Джонсона — это дикая ложь и вброс недоучки, рассчитанный на такую же аудиторию», — отметил политик.