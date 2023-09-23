Истребитель Су-35С ВКС России уничтожил украинский самолет

В ходе выполнения боевых задач в зоне специальной операции экипажи истребителей Су-35С ВКС России отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов при нанесении ударов по украинским боевикам.

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Полеты истребителей выполнялись с подвешенными ракетами различного класса. Кадры боевых вылетов опубликовало Министерство обороны Российской Федерации. Отмечается, что во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет ВСУ.

Напомним, ранее Минобороны России рассказывало, что экипажи самолеты Су-25 нанесли удары по военным объектам и технике боевиков. Штурмовики выполнили пуски ракет парами с малых высот.

Сразу после этого «сушки» выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.