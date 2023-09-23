Kyodo: корабли КНР 50 дней подряд находятся в зоне у спорных островов Сенкаку

Патрульные корабли морской полиции КНР на протяжении 50 дней находятся в окрестностях зоны у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами. Об этом сообщило агентство Kyodo .

Береговая охрана Японии продолжает активное наблюдение за ситуацией в этом районе. Последний раз китайские корабли заходили в зону у спорных островов 15 сентября, проведя в ней порядка двух часов.

Спор вокруг островов Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. После этого в КНР прошли массовые демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.