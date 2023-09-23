Полковник объяснил бессмысленность поставки Киеву танков Abrams

Танки Abrams, которые США пообещали направить в ближайшее время на Украину, будут просто стоять, поскольку они слишком тяжелые и не смогут двигаться из-за осенней грязи, заявил в интервью URA.RU экс-разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Кроме того, речь идет о малом количестве боевых машин, которого не хватит для наступления, добавил он.