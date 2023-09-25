Боевики ВСУ за сутки выпустили 42 различных снаряда по ДНР
За прошедшие сутки украинские националисты по территории Донецкой Народной Республики выпустили 42 различных снаряда.
Об этом сообщает RT со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК. Пять жителей ДНР получили ранения. Повреждены семь домостроений.
Немногим ранее при ракетном обстреле боевиками киевского режима города Токмак в Запорожской области были ранены одиннадцать человек, трое из них дети. Погиб один человек.
Менее чем за сутки до этого украинские националисты уничтожили всю коммунальную технику предприятия в Ясиноватой. В течение полутора часов они обстреливали город кассетными снарядами. Пострадал один рабочий, разрушено здание предприятия, у большинства из 20 единиц техники осколками пробило двигатель.