Боевики ВСУ за сутки выпустили 42 различных снаряда по ДНР

За прошедшие сутки украинские националисты по территории Донецкой Народной Республики выпустили 42 различных снаряда.

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Об этом сообщает RT со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК. Пять жителей ДНР получили ранения. Повреждены семь домостроений.

Немногим ранее при ракетном обстреле боевиками киевского режима города Токмак в Запорожской области были ранены одиннадцать человек, трое из них дети. Погиб один человек.