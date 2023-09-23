СМИ: в США не верят, что передача Киеву ракет ATACMS изменит "правила игры"

В администрации Соединенных Штатов полагают, что предоставление Украине оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства существенно не повлияет на ход боевых действий на Украине, сообщает Politico.

По данным издания, они помогут Киеву, но не станут оружием, способным изменить правила игры.

Президент США Джо Байден пообещал своему коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон вскоре предоставит небольшое количество ракет большой дальности, чтобы помочь ему в противостоянии с Россией.

Армейские тактические ракетные комплексы, скорее всего, будут доставлены на Украину в ближайшие недели. Белый дом отказался комментировать эту информацию. Эта новость является крупной победой для Зеленского и украинских чиновников в Киеве, которые давно просят дальнобойные ракеты, говорится в статье. Радиус действия ATACMS составляет от 45 до 190 миль, и украинцы уже давно заявляют, что они имеют решающее значение для нанесения ударов глубоко за укрепившимися российскими позициями на линии фронта протяженностью 600 миль.

Представители администрации Байдена по-прежнему настаивают на том, что ATACMS не станет волшебным средством. Противостояние Москвы и Киева представляет собой артиллерийскую битву, и продвижение измеряется футами, а не милями. Разминирование отнимает у солдат время, препятствуя любым быстрым маневрам.

В зависимости от того, когда ракеты прибудут, они усилят давление, которое Украина оказывает в последние недели на российский Черноморский флот, базирующийся в Крыму. В пятницу Киев применил ракеты большой дальности для поражения штаба флота в Севастополе, после того, как ранее открыл огонь по сухим докам, в которых находились российский военный корабль и подводная лодка.