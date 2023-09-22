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В США усомнились в необходимости поставок ATACMS Украине

Власти США сомневаются в том, что поставки ракет ATACMS на Украину смогут повлиять на ход конфликта. Об этом рассказала газета Politico.

В США усомнились в необходимости поставок ATACMS Украине
© Lenta.ru

Отмечается, что американская администрация признает, что ракеты помогут украинской армии на поле боя, однако не верит в их способность кардинально изменить ситуацию.

Ранее Пентагон заявил, что США пока не могут сделать объявление о передаче ракет ATACMS Киеву. По словам оборонного ведомства, анонсировать пока нечего.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в скором получении Киевом ракет ATACMS. Он полагает, что страна находится на финишной прямой в вопросе поставок.

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