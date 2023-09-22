Sky News: ВСУ ударили по штабу ЧФ ракетами Storm Shadow

Удар ВСУ по Севастополю был совершен ракетами Storm Shadow
Украинский удар по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе был осуществлён с помощью дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник из Воздушных сил Украины.
«Ракеты Storm Shadow были использованы Украиной для атаки на штаб Черноморского флота», – сообщил собеседник издания.
22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе. В результате здание загорелось, один солдат пропал без вести. Позже в Минобороны России заявили, что системы ПВО сбили пять ракет.
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