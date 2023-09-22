Белый дом не комментирует передачу Киеву ATACMS
Белый дом не подтверждает и не комментирует сообщения о готовящейся отправке Украине ракет ATACMS. Такое заявление в беседе с «РИА Новости» сделал представитель администрации США.
«Мы не подтверждаем сообщения о готовящейся передаче ATACMS и не станем их комментировать», — сказал собеседник агентства.
Ранее NBC News сообщал, что президент США Джо Байден одобрил поставку Украине партии ракет ATACMS и Белый дом готовится это сделать. При этом точная дата их передачи не называлась.
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