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Белый дом не комментирует передачу Киеву ATACMS

Белый дом не подтверждает и не комментирует сообщения о готовящейся отправке Украине ракет ATACMS. Такое заявление в беседе с «РИА Новости» сделал представитель администрации США.

Белый дом не комментирует передачу Киеву ATACMS
© globallookpress.com

«Мы не подтверждаем сообщения о готовящейся передаче ATACMS и не станем их комментировать», — сказал собеседник агентства.

Ранее NBC News сообщал, что президент США Джо Байден одобрил поставку Украине партии ракет ATACMS и Белый дом готовится это сделать. При этом точная дата их передачи не называлась.

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