Стало известно содержание беседы Залужного с генералом Милли

«Провёл телефонный разговор с главой Объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли», — написал Залужный в своём Telegram-канале.

Он отметил, что рассказал Милли о ситуации на фронте, ходе оборонительных и наступательных операций.

По его словам, отдельно обсуждались потребности армии Украины.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что ВСУ утратили наступательный потенциал и переходят к обороне.