МО России: в Карабахе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня

С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Аскеранском районе Карабаха зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, никто не пострадал, говорится на сайте Минобороны РФ. Командование российского миротворческого контингента во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Карабаха проводит расследование по данным нарушениям.

С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что в рамках договоренностей вооруженными формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контроль российских миротворцев. В Минобороны уточнили, что на 22 сентября сдано шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, а также порядка 5000 боеприпасов.

Вооруженными формированиями Карабаха начата сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев, — следует из заявления.

В расположении российского миротворческого контингента остаются 826 мирных жителей, в том числе 440 детей, у которых них нет возможности сейчас вернуться в свои дома. Для них организованы размещение, питание и медпомощь, уточнили в ведомстве.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку готов выделить машины скорой помощи для вывоза пострадавших армянских военнослужащих, оказать им медицинскую помощь и эвакуировать в Армению. По его словам, вместе с российскими миротворцами ведется работа по сбору тел бойцов, оставшихся в Карабахе.