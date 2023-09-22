Военные Карабаха начали сдавать оружие и технику

Минобороны России сообщает, что вооруженные формирования Нагорного Карабаха приступили к сдаче оружия и военной техники. Об этом сказано в информационном бюллетене российского военного ведомства.

Отмечается, что процесс сдачи оружия и техники проходит под контролем миротворцев из России. На данный момент было сдано более 800 единиц стрелкового оружия.

«Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха начата сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. На 22 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5 тыс. боеприпасов», – сообщило Минобороны РФ.

Там также добавили, что в данный момент в расположении российских миротворцев находятся более 800 мирных жителей Нагорного Карабаха. Кроме того, миротворцы обеспечили доставку более 50 тонн продовольствия для мирного населения в регионе.

«Российскими миротворцами обеспечена доставка гуманитарных грузов для мирного населения Карабаха через Лачинский коридор и по Агдамской дороге. Всего доставлено свыше 50 тонн продовольствия», – рассказали в ведомстве.