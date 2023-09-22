Военные Карабаха начали сдавать оружие и технику
Минобороны России сообщает, что вооруженные формирования Нагорного Карабаха приступили к сдаче оружия и военной техники. Об этом сказано в информационном бюллетене российского военного ведомства.
Отмечается, что процесс сдачи оружия и техники проходит под контролем миротворцев из России. На данный момент было сдано более 800 единиц стрелкового оружия.
«Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха начата сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. На 22 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5 тыс. боеприпасов», – сообщило Минобороны РФ.
Там также добавили, что в данный момент в расположении российских миротворцев находятся более 800 мирных жителей Нагорного Карабаха. Кроме того, миротворцы обеспечили доставку более 50 тонн продовольствия для мирного населения в регионе.
«Российскими миротворцами обеспечена доставка гуманитарных грузов для мирного населения Карабаха через Лачинский коридор и по Агдамской дороге. Всего доставлено свыше 50 тонн продовольствия», – рассказали в ведомстве.
19 сентября власти Азербайджана объявили о проведении в Нагорном Карабахе «антитеррористической операции», которую в Армении назвали военной агрессией. Уже на следующий день стороны заявили о прекращении боевых действий.