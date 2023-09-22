Истребители НАТО приземлились в 215 км от российской границы

Натовские истребители F-35 впервые приземлились на шоссе в Европе в 215 километрах от российской границы.

Пара норвежских истребителей выполнили посадку в районе финского города Терво для дозаправки, сообщили в Воздушном командовании альянса. Экипажи участвовали в учениях.