Стало известно о сбитом в Запорожской области украинском штурмовике

В Запорожской области был сбит штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, украинский военный самолет был сбит на гуляйпольском направлении бойцами 38 мотострелковой бригады ВС России с помощью переносного зенитного ракетного комплекса. Он добавил, что в настоящий момент ведутся поиски пилота.