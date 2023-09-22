Израиль ударил по сектору Газа

Пресс-служба армии Израиля сообщила об ударе по целям на территории сектора Газа. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, что 19 сентября пресс-служба армии Израиля сообщила об ожесточённых столкновениях на границе с сектором Газа. Согласно имеющейся информации, израильские силовики использовали для разгона толпы спецсредства, среди которых был снайперский огонь.