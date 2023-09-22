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Израиль ударил по сектору Газа

Пресс-служба армии Израиля сообщила об ударе по целям на территории сектора Газа. Об этом пишет ТАСС.

Израиль ударил по сектору Газа
© РИА Новости

«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют», – сообщила пресс-служба израильских ВС.

Никакой дополнительной информации источник на данный момент не предоставил.

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Напомним, что 19 сентября пресс-служба армии Израиля сообщила об ожесточённых столкновениях на границе с сектором Газа. Согласно имеющейся информации, израильские силовики использовали для разгона толпы спецсредства, среди которых был снайперский огонь.

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