В Сети появилось фото сбитого на Запорожском направлении боевого самолета Вооруженных сил Украины, его опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По данным канала, летательное средство, предположительно Су-25 ВВС Украины, было подбито бойцами 38-й мотострелковой бригады на Гуляйпольском направлении из ПЗРК.

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Минобороны РФ показало на видео пуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» Западного военного округа по хорошо замаскированному командному пункту ВСУ. Для такой цели была выбрана наиболее эффективная крылатая ракета, уточнили в ведомстве.

До этого в ДНР рассказали, как российские военные «охотились» на британский танк Challenger 2. ВСУ перебросили машину в район Работино в составе бронегруппы с советскими машинами. Последние, как ожидалось, должны были охранять Challenger 2. Российская разведка вычислила маршруты передвижения и места дислокации бронегруппы. После этого была организована засада, и танк сожгли при помощи отечественного ПТРК.