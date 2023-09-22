В Румынию прибыли дополнительно четыре американских самолета F-16

Четыре самолета F-16 и около 100 военнослужащих из состава ВВС США в Европе (USAFE) прибыли на румынскую авиабазу "Лейтенант Георге Мочорницэ" в Борче (уезд Кэлэраши). Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии .

"Отряд ВВС США в Европе (USAFE) в составе примерно 100 военных и четырех самолетов F-16 прибыл в пятницу 22 сентября на авиабазу "Лейтенант Георге Мочорницэ" в Борче", - указывается в сообщении.

Американские самолеты прилетели в Румынию после того, как на территории страны были трижды обнаружены обломки БПЛА, происхождение которых пока устанавливается. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил тогда, что США направят дополнительные силы в Румынию, чтобы укрепить миссию воздушной полиции НАТО по охране воздушного пространства в Румынии.