Часть сбитой в Севастополе ракеты ВСУ уничтожат на полигоне
Часть ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбитой в Севастополе, перевезут на полигон и уничтожат. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«В центре у театра Луначарского начинаются работы по перемещению части сбитой ракеты на полигон для дальнейшего уничтожения. Просьба не находиться на улице во время проведения работ», — сообщил он.
Развожаев попросил горожан, стоящих на улице Ленина, отойти от дороги и не мешать транспортировке, а также призвал местных жителей плотно закрыть все окна и не покидать дома. Об окончании работ объявят с помощью машины оповещения.
Ранее в Севастополе ввели повышенные меры безопасности в связи с уборкой частей сбитой ракеты. Жителей домов, расположенных неподалеку от места случившегося, эвакуировали до завершения работ.