Стало известно о снимавших Севастополь спутниках США

Спутники американской компании Maxar за последние дни дважды проводили съемку города Севастополь. Об этом стало известно РИА Новости.

Агентство обратило внимание на опубликованную на сайте компании информацию. Так, космический аппарат WorldView-3 осуществлял съемку Севастополя 19 сентября, а спутник WorldView-2 — 20-го.

«На момент запуска спутники имели самое высокое пространственное разрешение среди всех коммерческих аппаратов, позволяя получать высокодетальные снимки», — уверяет агентство.