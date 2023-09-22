Картаполов заявил о повышении штрафа за неявку в военкомат в осенний призыв

Осенний призыв на военную службу в 2023 году пройдет по прежним правилам, но штраф за неявку в военкомат без уважительной причины с октября будет повышен. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— Штраф грозит тем, кто получит повестки в письменной форме и не явится в военкомат без уважительной причины, — сказал он.

Так, за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины граждане должны будут выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Эти нормы вступают в силу с 1 октября 2023 года. На данный момент максимальный размер штрафа составляет три тысячи рублей.

Также Картаполов подчеркнул, что правила осеннего призыва останутся прежними, основным документом для явки в военкомат будет традиционная повестка в письменной форме. Что касается электронных повесток, то они будут приходить только в тестовом режиме и дублировать письменные до полноценного запуска реестра воинского учета. Глава комитета Госдумы по обороне напомнил, что все еще существуют регионы, где невозможно запустить реестр.

— Но при этом необходимо протестировать работу реестра там, где это возможно сегодня. Поэтому в тех регионах, где нужная инфраструктура уже есть, могут приходить электронные повестки, — указал депутат.

Картаполов также добавил, что принятый закон о новом призывном возрасте с 18 до 30 лет начинает действовать с 1 января следующего года, поэтому те граждане, которым исполнится 27 лет до конца текущего года, будут зачислены в запас. Осенний призыв начинается с 1 октября после указа президента, который издается в конце сентября, передает ТАСС.