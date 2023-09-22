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Самолет-разведчик США следил за российской ПВО во время удара по Севастополю

Американский разведывательный самолет P-8A Poseidon во время ракетной атаки ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе барражировал над Румынией, сказал РИА Новости военный аналитик Игорь Коротченко.

По данным портала Flightradar24, во время удара по Севастополю вблизи Крыма курсировали американские разведчики - беспилотник Global Hawk и самолет E-3A Sentry, затем их сменил американский противолодочный самолет Boeing P-8S Poseidon.

Американский самолет-разведчик "отслеживал позиции российских комплексов ПВО, зоны их поражения, количество целевых каналов, а также выявлял позиции кораблей ЧФ, которые выступали в роли выносных постов ПВО", считает Коротченко.

Удар ВСУ по штабу Черноморского флота. Главное

Эксперт отметил, что самолет США не обязательно наводил удар, но полученные им сведения американские военные передадут Украине для планирования последующих атак.

Ранее в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны РФ сообщило, что в результате один человек пропал без вести. Силы противовоздушной обороны перехватили пять ракет ВСУ, атаковавших Севастополь.