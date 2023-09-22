Самолет-разведчик США следил за российской ПВО во время удара по Севастополю

Американский разведывательный самолет P-8A Poseidon во время ракетной атаки ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе барражировал над Румынией, сказал РИА Новости военный аналитик Игорь Коротченко.

По данным портала Flightradar24, во время удара по Севастополю вблизи Крыма курсировали американские разведчики - беспилотник Global Hawk и самолет E-3A Sentry, затем их сменил американский противолодочный самолет Boeing P-8S Poseidon.

Американский самолет-разведчик "отслеживал позиции российских комплексов ПВО, зоны их поражения, количество целевых каналов, а также выявлял позиции кораблей ЧФ, которые выступали в роли выносных постов ПВО", считает Коротченко.

Эксперт отметил, что самолет США не обязательно наводил удар, но полученные им сведения американские военные передадут Украине для планирования последующих атак.