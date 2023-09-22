Генерал ФСБ описал особенности работы украинских вербовщиков с россиянами

«Мы же с мошенниками не разговариваем, а сразу кладем трубки. А есть люди, которые начинают с ними разговаривать. Вербовщики как раз и рассчитывают на тех людей, которые с ними хотя бы начнут диалог, который в конечном итоге всегда приводит к тому, что либо человек отказывается от сотрудничества, либо, наоборот, заинтересовывается», — объяснил он.