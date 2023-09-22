Минобороны заявило об уничтожении за сутки двух танков Leopard на Купянском направлении

Российские военные за прошлые сутки уничтожили два немецких танка Leopard на Купянском направлении, сообщили в Минобороны России.

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Как указали в Telegram-канале ведомства, на Купянском направлении ВС России нанесли огневое поражение украинским войскам в районах Артемовки ЛНР, Синьковки, Берестового и Ивановки Харьковской области.

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Отмечается, что потери Украины составили до 20-ти военных, два танка «Leopard» производства ФРГ и три автомобиля.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что во время контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, самоходную немецкую гаубицу «Panzerhaubitze 2000», две гаубицы «Мста-Б», орудие Д-30, а также противотанковую пушку «Рапира».

В Минобороны подчеркнули, что в районе Липцы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.

В сообщении говорится, что на Южно-Донецком направлении российские войска уничтожили до 110-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, а в районе Зеленого Гая ДНР поражен склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ.

Как подчеркнули в ведомстве, на Донецком направлении ВС РФ за минувшие сутки отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах Водяного и Марьинки ДНР, а также у украинских военных до 200 убитыми и ранеными, поражены две боевые машины пехоты и три автомобиля.

В Минобороны отметили, что в ходе контрбатарейной борьбы российская армия уничтожила артиллерийскую систему М777 производства США, орудие «Гиацинт-Б», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено десять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, пояснили в пресс-службе.

Кроме того, уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах Верхнекаменки, Лисичанска ЛНР, Старомихайловки, Горловки ДНР, Очеретоватого, Чистополья Запорожской области и Новой Каховки Херсонской области.