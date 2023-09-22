В Германии прокомментировали ситуацию с поставками дальнобойных ракет Taurus Украине

Министр Писториус: ФРГ изучает вопрос поставки ВСУ дальнобойных ракет Taurus
Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин изучает вопрос поставки Украине дальнобойных ракет Taurus. Его слова приводит украинское издание Klymenko Time.
«Мы изучаем запрос и его последствия. Например, нужно учесть юридические или технические аспекты. Я осознаю, что на это нужно время», — сказал министр.
Накануне Писториус заявлял, что ФРГ может отправить Украине Taurus, однако предварительно желает изучить все вопросы, связанные с такими поставками.
Кроме того, глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время своего визита в Киев не смогла дать четкого ответа, получил Киев ракеты Taurus или нет, на что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко отреагировал.
«Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, зачем мы теряем время», — заявлял дипломат.
По данным немецкой газеты Die Zeit, причиной такого решения властей ФРГ стали опасения, что украинская армия будет наносить удары вглубь России, и тогда РФ нанесет ответный удар.
Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.