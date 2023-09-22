В Германии прокомментировали ситуацию с поставками дальнобойных ракет Taurus Украине

«Мы изучаем запрос и его последствия. Например, нужно учесть юридические или технические аспекты. Я осознаю, что на это нужно время», — сказал министр.

Накануне Писториус заявлял, что ФРГ может отправить Украине Taurus, однако предварительно желает изучить все вопросы, связанные с такими поставками.

Кроме того, глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время своего визита в Киев не смогла дать четкого ответа, получил Киев ракеты Taurus или нет, на что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко отреагировал.