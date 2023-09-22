Правительство Бельгии рассматривает поставку своих старых самолетов F-16 Украине

Федеральное правительство Бельгии решило пересмотреть свое первоначальное решение не поставлять Украине истребители F-16. Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на премьер-министра Александра Де Кроо.

Де Кроо «на полях» Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Минобороны Бельгии получило поручение провести глубокий анализ того, может ли страна поставить Украине F-16 после того, как их заменят на F-35. Он отметил, что истребители еще некоторое время потребуются стране, поскольку на поставки может уйти от 2 до 4 лет.

«Когда нам больше не понадобятся F-16, срок службы которых, по оценке министерства обороны, истекает, вопрос будет в том, каким должно быть потенциальное использование этих самолетов Украиной», — добавил Де Кроо.

Премьер не исключил, что Киев может использовать их исключительно в целях обучения или же пустить на запчасти.